W poniedziałek mieszkańcy bloku przy ul. Krasnobrodzkiej na Bródnie zauważyli dziwne zachowanie swojego kota. Zwierzak po wyjściu na zabudowany balkon stał się nerwowy i próbował skoczyć na jedną ze ścian.

Właściciel postanowili sprawdzić, co tak działa na ich kota. Na ścianie znaleźli odpoczywającego gada, a dokładniej gekona. Od razu powiadomili o tym straż miejską.

Warszawa. Gekon na balkonie

- Mieszkańcy byli przekonani, że to rodzima jaszczurka, ale pomylili się. To był samiec gekona orzęsionego - powiedział insp. Jarosław Pisarek z Ekopatrolu warszawskiej straży miejskiej.

Funkcjonariusze delikatnie zdjęli gekona ze ściany i umieścili w kontenerze do przewożenia zwierząt. Gekony tego gatunku są często hodowane w prywatnych mieszkaniach.

ZOBACZ: Egzotyczny wąż na ulicach miasta. Obawa wśród mieszkańców

- Gekon prawdopodobnie wykorzystał chwilę, gdy w mieszkaniu uchylono okno, i uciekł komuś z domu - dodał funkcjonariusz.

Zwierzę nie wyglądało na chore ani zaniedbane. Zostało przetransportowane do ośrodka CITES w warszawskim ogrodzie zoologicznym, który stanie się jego nowym domem.

Gekon orzęsiony to gatunek, który do lat 90. był uznawany za wymarły. Odkryto go ponownie na wyspach Nowej Kaledonii w pobliżu Australii.

ZOBACZ: Lotnisko Chopina. Pająk Nosferatu znaleziony w paczce. Interweniował Ekopatrol

Bardzo szybko stał się jednym z ulubionych gatunków hodowców ponieważ jest mały i występuje w wielu kolorach. Ponadto gekony orzęsione są wytrzymałe i niewybredne. Nie wymagają także dużych nakładów finansowych.