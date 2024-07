Rada Europy ma wystąpić do marszałka Sejmu Szymona Hołowni z apelacją ws. zatrzymania Marcina Romanowskiego - poinformował europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Polityk Suwerennej Polski jest także posłem Zgromadzenia Parlamentarnego tej instytucji, co daje mu immunitet.

Poseł Suwerennej Polski Marcin Romanowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej Sejmu uchylił mu immunitet i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Okazuje się jednak, że poseł miał również immunitet innego organu.

"Sekretarz Generalny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poinformował mnie, że Rada Europy złoży apelację do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie bezprawnego zatrzymania Marcina Romanowskiego" - napisał Arkadiusz Romanowski na platformie X.

Marcin Romanowski zatrzymany. "Wiedzieliśmy, że korzysta z immunitetu"

Tymczasem trwają dalsze czynności służb. - Prokuratorzy powiadomili mnie, że będą w dniu dzisiejszym kierowali wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu - powiedział we wtorek w "Graffiti" prok. Dariusz Korneluk. Wczoraj zostały ogłoszone mu zarzuty, proponowane we wniosku o uchylenie immunitetu. Romanowski odmówił składania wyjaśnień, złożył tylko oświadczenie do protokołu. Prokurator poinformował, że grozi mu 15 lat pozbawienia wolności.

- Mieliśmy świadomość przed zatrzymaniem, że pan poseł Romanowski korzysta z immunitetu parlamentarnego Rady Europy. Wywołaliśmy w tym przedmiocie dwie opinie prawne, dwóch niezależnych ośrodków naukowych z zakresu prawa międzynarodowego. Z opinii jednoznacznie wynika, że pan poseł nie jest objęty immunitetem w zakresie, w jakim doszło do przedstawienia zarzutów - wyjaśniał Korneluk.

Więcej informacji wkrótce.