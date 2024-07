W miniony weekend przez Polskę przetoczyły się gwałtowne i intensywne opady deszczu. Jak wynika z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, od piątku 12 do niedzieli 14 lipca, strażacy interweniowali 8030 razy przy usuwaniu skutków intensywnych opadów, usuwaniu złamanych konarów i powalonych drzew, a także zabezpieczania uszkodzonych na budynkach dachów.

Podano, że najwięcej interwencji odnotowano w województwach śląskim (1484), łódzkim (950), mazowieckim (946) oraz świętokrzyskim (9671). "W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosła 1 osoba, a lekko ranne zostały 2 osoby" - przekazano.

Pracowity weekend strażaków. Tysiące interwencji, tragiczny bilans ofiar

KG PSP wskazała, że w trakcie weekendu odnotowano trzy ofiary śmiertelne w pożarach i 102 ofiary śmiertelne w miejscowych zagrożeniach (inne zdarzenia niż pożar).

W weekend łącznie doszło do 679 pożarów, z czego 10 w lasach. KG PSP w komunikacie powiadomiła, że w tych dniach odnotowano dwa charakterystyczne pożary.

Malec, Żagań, Gdańsk. Straż pożarna walczyła z ogniem

Pierwszy z nich w miejscowości Malec w woj. małopolskim, gdzie płonęły dwie hale produkcyjne. "W działania zaangażowane było 88 pojazdów straży pożarnej - 287 ratowników" - podano. Drugi pożar wybuchł w miejscowości Żagań (woj. lubuskie), gdzie ogień pojawił się w markecie budowlanym.

Również w weekend doszło do pożaru hali magazynowej w porcie w Gdańsku. Jeszcze w poniedziałek na miejscu trwała akcja dogaszania. W związku ze zdarzeniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców, by nie wchodzili do wody na plaży w Brzeźnie.

"Nie korzystaj z kąpieli wodnych na terenie plaży w Gdańsku-Brzeźnie z uwagi na możliwe zanieczyszczenie wody, w związku z pożarem w porcie" - przekazało RCB.