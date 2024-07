Prokurator krajowy: Marcinowi Romanowskiemu grozi 15 lat

- Wczoraj zostały ogłoszone panu posłowi zarzuty, proponowane we wniosku o uchylenie immunitetu. Odmówił składania wyjaśnień, złożył tylko oświadczenie do protokołu. Prokuratorzy powiadomili mnie, że będą w dniu dzisiejszym kierowali wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu - powiedział we wtorkowym "Graffiti" prok. Dariusz Korneluk.

Jak dodał, z powodu podejrzeń o "dalsze utrudnianie" prowadzenia czynności śledczych, zawnioskowano o trzy miesiące aresztu dla posła Marcina Romanowskiego. Prokurator dodał, że grozi mu 15 lat pozbawienia wolności.

