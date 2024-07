Zgodnie z tradycją brytyjski monarcha Karol III spędzi wakacje w królewskim zamku w szkockim Balmoral. Zazwyczaj do posiadłości zapraszani są też inni członkowie rodziny, jednak w tym roku władca woli "kameralny" odpoczynek. Powstała cała lista "royalsów" niezaproszonych na wspólny urlop z Karolem III, a widnieją na niej chociażby książę Harry i Meghan Markle.

Na letnich wakacjach w Balmoral mają pojawić się księżna Kate oraz książę William oraz troje ich dzieci: książęta George i Louis oraz księżniczka Charlotte. W szkockiej posiadłości mają zjawić się 4 sierpnia - tuż po tym, jak zamknięta zostanie dla odwiedzających ją turystów.

Okazuje się, że król Karol III nie planuje zapraszać wielu osób na wspólny odpoczynek. "W tym roku będzie to raczej kameralna impreza" - podał "Daily Express".

Królewski urlop nie dla każdego. Harry i Meghan na liście "wielkich nieobecnych"

Na liście gości znajdują się również księżniczka Anna wraz z mężem Timem Laurence'em, Mike i Zara Tindall oraz ich dzieci. Pod znakiem zapytania stoi obecność księcia Andrzeja i jego małżonki Sarah Ferguson, jak i rodzin księżniczek Eugenii i Beatrycze. Według nieoficjalnych informacji zostali zaproszeni na niektóre spotkania, ale nie zatrzymają się na dłuższy czas w Balmoral.

ZOBACZ: Księżna Kate przerwała milczenie. Napisała list z przeprosinami

Brytyjskie media twierdzą, iż książę i księżna Walii uważają księcia Andrzeja za "przerażającego", woląc towarzystwo księżniczki Anny lub księcia Edwarda i Zofii, księżnej Edynburga.

Zaproszenia nie otrzymali ponadto książę Harry i Meghan Markle. "Królowi zależy na tym, aby była to radosna okazja do spotkania się członków rodziny królewskiej, by omówić plany na przyszłość i się zrelaksować" - przekazał portal express.co.uk, podkreślając, że niektórzy z grupy "wykluczonych" będą mogli zjawić się w innym terminie.