"Czy to parodia?", "brzmi jak puszczone od tyłu", "najgorsza rzecz, która wydarzyła się w USA w ostatnich 48 godzinach" - to tylko niektóre z komentarzy po występie Ingrid Andress. Gwiazda muzyki country zszokowała publiczność i sieć swoją interpretacją hymnu Stanów Zjednoczonych. Według komentatorów w wyścigu o "najgorsze wykonanie" wygrywa bez problemu z innymi kandydatami.

Niefortunny występ Ingrid Andress miał miejsce tuż przed rozpoczęciem tegorocznego Home Run Derby w Arlington w Teksasie. Wydarzenie co roku poprzedza mecz największych gwiazd amerykańskiej ligi baseballowej. Jak wskazuje "New York Post", w tym roku impreza rozpoczęła się w "złym tonie". "A nawet w kilku złych tonach" - ironizują dziennikarze.

Ingrid Andress w ogniu krytyki. Internauci bezlitośni

Na nagraniu, które obiegło media społecznościowe, słychać jak doświadczona piosenkarka ma problem z zaśpiewaniem niemal każdego dźwięku. Kamienne twarze starają się zachować zawodnicy stojący na murawie, ale niektórzy nie potrafią powstrzymać jednoznacznych grymasów.

"Jedno z najgorszych wykonań hymnu narodowego w historii" - podsumował występ jeden z internatów. Inny komentujący dopytuje, czy do odśpiewania "Gwiaździstego sztandaru" zaproszono "przypadkową osobę z ulicy".

Napięta sytuacja w USA. "Świetne odzwierciedlenie naszego stanu"

Wiele z wpisów na temat wykonania hymnu odnosi się do napiętej sytuacji w Stanach Zjednoczonych i nieudanego zamachu na Donalda Trumpa. Były prezydent cudem uniknął śmierci, a pocisk wystrzelony przez napastnika drasnął go w prawe ucho. "Najgorsza rzecz, która wydarzyła się w Ameryce w ciągu ostatnich 48 godzin", "dość dobrze odzwierciedla to naszą rzeczywistość", "to zły tydzień, by mieć uszy w USA" - czytamy.

Suchej nitki na Andress nie zostawiają również media "tradycyjne". USA Today pisze wprost o "żenującym" występie, z kolei "Rolling Stone" - o "sknoceniu" wykonania.

32-letnia piosenkarka do tej pory nie odniosła się do sprawy. W ostatnich trzech latach Ingrid Andress zdobyła cztery nominacje do nagrody Grammy - m.in. w kategoriach "Najlepszy nowy artysta" oraz "najlepsza piosenka country".

Hymn USA. Najgorsze występy w historii

Przy okazji niefortunnego występu internauci przypominają inne "niecodzienne" interpretacje amerykańskiego hymnu. Według komentujących Andress "przebiła" wykonanie Roseanne Barr z 1990 r. Komiczka postanowiła wówczas wykrzyczeć "Gwiaździsty sztandar" przed meczem drużyny baseballowej San Diego Padres. "Połowa zgormadzonych buczała, połowa pokładała się ze śmiechu" - komentują po latach internauci.

Przy śpiewaniu hymnu "poległa" również popularna piosenkarka Fergie. Za swoje wykonanie z meczu gwiazd NBA w 2018 r. przepraszała wielokrotnie.

- Jestem artystyczną ryzykantką, ale najwyraźniej ta interpretacja nie uderzyła w zamierzony ton - mówiła. - Kocham ten kraj i szczerze mówiąc, starałam się jak mogłam - zapewniała.

