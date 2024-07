Dyrektor Secret Service odniosła się w poniedziałek do groźnego zamachu na życie 45. prezydenta USA. Podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii Donald Trump został postrzelony w ucho przez uzbrojonego 20-latka.

ZOBACZ: Zamach na Donalda Trumpa. Ujawniono tożsamość rannych osób

"Podczas zdarzenia personel Secret Service na miejscu działał szybko, nasz zespół kontrsnajperów zneutralizował strzelca, a agenci wdrożyli środki ochronne, aby zapewnić bezpieczeństwo byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi" - zapewniła w oświadczeniu Kimberly Cheatle.

Zamach na Donalda Trumpa. Secret Service zapowiada zmiany w ochronie VIP-ów

Urzędniczka amerykańskiej administracji dodała, że od feralnego zdarzenia jest w stałym kontakcie z personelem Secret Service w Pensylwanii, który "pracował nad utrzymaniem integralności miejsca zbrodni" do czasu, gdy FBI przejęło kierownictwo w śledztwie.

Cheatle w ostatnich godzinach koordynowała działania z odpowiedzialnymi za ochronę byłego prezydenta Trumpa i poinformowała Biały Dom o szczegółach incydentu. Zapowiedziała także przegląd oraz aktualizację zasad bezpieczeństwa ochrony najważniejszych osób w państwie, aby udaremniać podobne wydarzenia w przyszłości.

ZOBACZ: Zamach na Trumpa. Joe Biden ze specjalnym orędziem. "Wszyscy mamy obowiązek"

Przypomnijmy, że Donald Trump został niegroźnie ranny w ucho w sobotę podczas wiecu wyborczego w miejscowości Butler w Pensylwanii. Jak podało FBI, zamachowiec to 20-letni mieszkaniec stanu Pensylwania Thomas Matthew Crooks. Według mediów zza Atlantyku mężczyzna był zarejestrowanym wyborcą Partii Republikańskiej.

Konwencja Partii Republikańskiej. Wzmocniona ochrona Donalda Trumpa

Formacja Trumpa zbiera się w poniedziałek na trzydniowej konwencji, podczas której formalnie dokona wyboru kandydata w wyborach prezydenckich na jesieni - wiadomo, że nominację zdobędzie właśnie były prezydent. 78-latek pojawił się już w Milwaukee, gdzie zorganizowano partyjne wydarzenie.

"Mam pewność co do planu bezpieczeństwa wdrożonego przez naszego koordynatora konwencji Partii Republikańskiej w Secret Service i naszych partnerów, który sprawdziliśmy i wzmocniliśmy po sobotniej strzelaninie. Plany bezpieczeństwa krajowych wydarzeń związanych z bezpieczeństwem mają być elastyczne. W miarę postępu konwencji i zgodnie ze wskazówkami Secret Service będzie stale dostosowywać działania, jeśli będzie to konieczne, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa uczestnikom konwencji, wolontariuszom i miastu Milwaukee" - przekazała w komunikacie szefowa organizacji.

ZOBACZ: Zamach na Donalda Trumpa. Ujawniono tożsamość rannych osób

"Oprócz dodatkowych ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa, które zapewniliśmy w czerwcu szczegółom dotyczącym byłego prezydenta Donalda Trumpa, od soboty wprowadziliśmy także zmiany w jego szczegółach bezpieczeństwa, aby zapewnić mu ciągłą ochronę podczas konwencji i pozostałej części kampanii" - dodała Cheatle.

Jak podsumowała, "na Secret Service spoczywa ogromna odpowiedzialność polegająca na ochronie obecnych i byłych przywódców naszej demokracji". "Jest to odpowiedzialność, którą traktuję niezwykle poważnie i z zaangażowaniem wywiązuję się z tej misji" - zapewniła.