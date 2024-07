IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla województwa podkarpackiego, dla powiatów: sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego. Burzom mają towarzyszyć bardzo silne opady deszczu - do 35 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 50 l/mkw. Prognozowany jest również silny wiatr osiągający prędkość do 80 kilometrów na godzinę. W niektórych miejscach może spaść grad.

Ostrzeżenia obowiązują na podanym obszarze w godz. 12.00-0.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.

Burze nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw:

podkarpackiego , powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, Krosna, strzyżowskiego, brzozowskiego, rzeszowskiego, Rzeszów, łańcuckiego, przemyskiego, Przemyśl, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, leżajskiego;

, powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, Krosna, strzyżowskiego, brzozowskiego, rzeszowskiego, Rzeszów, łańcuckiego, przemyskiego, Przemyśl, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, leżajskiego; lubelskiego , powiatów: biłgorajskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, Zamościa, hrubieszowskiego, chełmskiego, Chełm, krasnostawskiego;

, powiatów: biłgorajskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, Zamościa, hrubieszowskiego, chełmskiego, Chełm, krasnostawskiego; małopolskiego, powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego.

W tych miejscach podczas burz przewidywane są w niektórych miejscach silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km/h. Również może pojawić się grad.

Ostrzeżenia przed upałami. Zagrożonych 11 województw

Znacznie większa część Polski została objęta alertami IMGW przed upałem. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw:

podlaskiego , dla powiatów hajnowskiego i siemiatyckiego;

, dla powiatów hajnowskiego i siemiatyckiego; mazowieckiego, dla wschodnich, południowych i środkowych powiatów;

dla wschodnich, południowych i środkowych powiatów; lubelskiego ;

; podkarpackiego ;

; małopolskiego , poza powiatami: nowosądeckim, Nowy sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego;

, poza powiatami: nowosądeckim, Nowy sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego; świętokrzyskiego ;

; łódzkiego , poza powiatami północnymi i zachodnimi;

, poza powiatami północnymi i zachodnimi; śląskiego , poza powiatami cieszyńskim, żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała;

, poza powiatami cieszyńskim, żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała; opolskiego , poza powiatami: nyskim, prudnickim, głubczyckim;

, poza powiatami: nyskim, prudnickim, głubczyckim; dolnośląskiego , dla powiatów: strzelińskiego, oławskiego, wrocławskiego, Wrocław;

, dla powiatów: strzelińskiego, oławskiego, wrocławskiego, Wrocław; wielkopolskiego, dla powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 35 stopni Celsjusza, a w nocy termometry wskażą minimalnie od 17 do 23 st. C. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i części Ziemi Świętokrzyskiej ostrzeżenia będą ważne do godz. 19:00 w poniedziałek.

Kolejne dni również mają być upalne. We wtorek IMGW prognozuje burze z silnym deszczem, wiatrem i opadami gradu. Temperatury mają wynieść od 26 st. C na zachodzie do 32 st. C na południowym wschodzie, a nad morzem miejscami 22-23 st. C.