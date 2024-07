Anna Gembicka z PiS i poseł Jarosław Sachajko z Kukiz '15 chcą zakazać kierowcom słuchania zbyt głośnej muzyki podczas prowadzenia auta. Politycy złożyli w tej sprawie interpelację poselską do ministra spraw wewnętrznych i administracji. We wniosku podkreślają, że "fale dźwiękowe płynące z rozkręconego do maksymalnych wartości głośnika" sprawiają, że kierowca nie słyszy otoczenia.