Natalia Wiśnik - znana szczecińska tiktokerka - przestrzega, by nie ufać nikomu. Oszuści wyłudzili od niej 120 tys. złotych - przekazał reporter Polsat News Mateusz Kopyłowicz.

- Nie wierzę, że to się stało, że ja to zrobiłam - powiedziała Polsat News poszkodowana. - A o do tej pory mam takie wrażenie, że to wcale nie jestem ja, że jakby byłam w takim szoku, w dość wysokich emocjach, że ta manipulacja tak mocno zadziałała - dodała.

Oszukana tiktokerka ze Szczecina. Kobieta została okradziona metodą na policjanta

Scenariusz dobrze znany - telefon od pracownika banku, a później policjanta z informacją, że ktoś chce ukraść pieniądze. Jedyne rozwiązanie to wpłacenie ich na nowo utworzone konto.

- Jeśli dzwoni do mnie pan z banku i mówi mi numer i nazwisko i mi się to zgadza ze stroną internetową i zgadza się też numer z którego dzwoni i numer policji, to poczułam się bezpiecznie - przekazała Wiśnik.

Złodzieje wykorzystali zjawisko spoofingu.

- Oszuści używają do tego technologii informatycznych, bardzo łatwo mogą się podszyć pod istniejące numery telefonu i tak było też w tym przypadku - przekazał mł. asp. Paweł Pankau z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej KMP w Szczecinie.

ZOBACZ: Polska w oczach UE: Brakuje nam kompetencji cyfrowych, ale przynajmniej mamy szybki internet.

Złodzieje żerują na strachu i zagrożeniu już nie tylko seniorów. Czujni powinni być wszyscy.



- Te osoby z jednej strony pokazują nam jakieś negatywne konsekwencje, czy coś złego nam się może zdarzyć, a za chwilę pokazują nam, że jeżeli postąpimy w wskazany przez nie, to uda nam się uchronić - przekazał adwokat Sylwester Kasprzewski.

Jak dodał, to jest czysta manipulacja.

WIDEO: Tiktokerka oszukana metoda na policjanta. Kobieta straciła duże pieniądze

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kobieta okradziona metodą na policjanta. Służby ostrzegają

- Pewność nam da rozłączenie transmisji danych w telefonie i odłączenie nas od WIFI, bo oszuści wykorzystują do dzwonienia połączenie internetowe - zaznaczył policjant. - To nie jest prawdziwe połączenie telefoniczne - dodał.

Wraz z rozwojem sieci internetowej zagrożenia jedynie się mnożą.

Dziś zagrażają nam także deepfake, czyli filmy wideo wytworzone przez sztuczną inteligencję, w których mogą się wystąpić znane postacie reklamujące jakieś produkty. Tego typu treści – choć z prawdą nie mają nic wspólnego - pojawią się w sieci coraz częściej.

ZOBACZ: Drogowy "wyczyn" z Białegostoku trafił do sieci. Nagraniem zainteresowała się policja



- Spotykałam się z sytuacją, gdzie osoby trafiły na stronę internetową, gdzie znana osoba zachwalała jakiś instrument czy inwestycję, a finalnie okazywało się, że to nie jest prawda - powiedziała radczyni prawna Sara Ciołek.

Odbierając połączenia, serfując po internecie - tak jak w ruchu drogowym - stosujmy zasadę ograniczonego zaufania. Nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych.