W sieci pojawia się coraz więcej filmików pokazujących nieodpowiedzialną, bardzo szybką jazdę. W ten sposób kierowcy chcą przykuć uwagę internautów i zyskać rozgłos. Ostatnio do takiego zdarzenia doszło na ulicach Białegostoku, gdzie młodzi ludzie postanowili urządzić sobie rajd i transmitować go na żywo w internecie.



Youtuber Michała Jesionowski, prowadzący kanał "Miłośnicy czterech kółek - zrób to sam" opublikował film tego typu.

Gnali 300 km/h po mieście. Wszystko nagrali

Transmisja została zarejestrowana na TikToku. Z nagrania wynika, że samochód prowadził młody mężczyzna, a siedząca na miejscu pasażera kobieta zajmowała się nagraniem i cieszyła się rosnącą liczbą obserwatorów.

Rajd odbył się po zmroku, na odcinku obwodnicy i w terenie zabudowanym, o czym świadczą kilka razy mijane przez samochód sygnalizacje świetlne. Autorzy nagrania pochwalili się, że w pewnym momencie gnali 300 km/h.

Białystok. Rajd ulicami miasta. Fala negatywnych komentarzy

- To co robią twórcy internetowi, doprowadziło do tego, że każdy chce być popularny. Każdy "Seba" i "Karyna" teraz chce pojeździć i popalać po mieście - skomentował youtuber Michał Jesionowsk.

Nagranie trafiło już w ręce policji. Mundurowi analizują materiał i starają się ustalić personalia osób, które brały udział w rajdzie.