- Na czele śledztwa ws. zamachu na Donalda Trumpa stoi FBI. Jeżeli tylko dowiemy się o motywach zamachowca, powiemy o tym. Wiemy, kim był. Nie czyńcie żadnych założeń co do związków tego człowieka czy jego motywów. Pozwólmy FBI i służbom przeprowadzić dokładne i szybkie dochodzenie - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas niedzielnego wystąpienia po strzelaninie na wiecu Trumpa w Pensylwanii.

Joe Biden w niedzielnym wystąpieniu polecił modlitwy za ofiarę sobotniego zamachu w Pensylwanii, do którego doszło na wyborczym wiecu jego politycznego konkurenta Donalda Trumpa. - Wyrażamy kondolencje dla tego człowieka, jego rodzina. Był ojcem, który chronił rodzinę przed pociskami. Modlimy się o pełne wyzdrowienie rannych - zapewnił.

Był to drugi raz, gdy oficjalnie zabrał głos po strzelaninie w Pensylwanii. Podziękował też Secret Service oraz agentom innych formacji - ludziom, którzy, jak ujął, "ryzykowali życie".

- W Ameryce nie ma miejsca dla żadnej przemocy. Usiłowanie zamachu jest przeciwne wszystkiemu, kim jesteśmy. To nie jesteśmy my, to nie jest Ameryka. Jedność jest najtrudniejszym celem, nic nie jest od niej ważniejszego - uznał.

Joe Biden o zamachowcu: Nie czyńcie założeń ws. motywów tego człowieka

Jak dodał Biden, wraz z wiceprezydent Kamalą Harris spotkał się m.in. z szefem FBI, sekretarzem ds. bezpieczeństwa wewnętrznego oraz dyrektor Secret Service, aby porozmawiać o zamachu na Trumpa i jego skutkach. - Na czele śledztwa stoi FBI. Jeżeli tylko dowiemy się o motywach (sprawcy - red.), powiemy o tym państwu - zadeklarował.

Amerykański prezydent podkreślił, iż wiadomo, kim był zamachowiec. - Nie czyńcie żadnych założeń co do związków tego człowieka czy jego motywów. Pozwólmy FBI i służbom przeprowadzić dokładne i szybkie dochodzenie - zaapelował.

Podkreślił, że Trump jako były przywódca USA oraz nominat Partii Republikańskiej w listopadowych wyborach "otrzymał już wyższy poziom ochrony". - Jasno rozkazałem Secret Service, aby zapewniła wszelkie środki ochrony, by (Trump - red.) był bezpieczny - przekazał.

Przegląd bezpieczeństwa na wiecu Trumpa. "Wyniki przekażemy Amerykanom"

Jak kontynuował przywódca, polecił też szefowej Secret Service "przejrzeć wszystkie środki bezpieczeństwa" przed poniedziałkową konwencją republikańską, na której Trump ma oficjalnie zostać kandydatem tego stronnictwa na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

- Zleciłem niezależny przegląd bezpieczeństwa na wiecu, aby ustalić, co dokładnie się stało. Jego wyniki przekażemy Amerykanom. Musimy zjednoczyć się jako naród, aby pokazać kim jesteśmy - podsumował Biden.