Wiadomo, kim jest osoba, która zginęła podczas wiecu w Pensylwanii - to 50-letni Corey Comperatore, szef lokalnej ochotniczej straży pożarnej. - Zginął jako bohater, próbując zasłonić swoją rodzinę - powiedział gubernator Pensylwanii, demokrata Josh Shapiro.

Gubernator Pensylwanii - demokrata Josh Shapiro podał informacje o ofierze zamachu na wiecu Donalda Trumpa - to 50-letni Corey Comperatore, szef lokalnej ochotniczej straży pożarnej.

- Był strażakiem, ojcem dziewczynek, chodził do kościoła każdej niedzieli (...) Corey był zagorzałym zwolennikiem byłego prezydenta i był bardzo podekscytowany, że mógł z nim być ubiegłej nocy" - mówił Shapiro podczas konferencji prasowej.

Ofiara wydarzeń na wiecu Trumpa. "Zginął jak bohater"

Dodał, że żona mężczyzny przekazała mu, iż "Corey zginął jako bohater, rzucając się na swoją rodzinę, by ochronić ją".

Polityk demokratów - wymieniany w gronie potencjalnych następców prezydenta Bidena - potępił sobotni zamach, wzywając wszystkich do porzucenia politycznej przemocy.

"Polityczne spory nigdy nie mogą by rozwiązywane przez przemoc. Spory są OK. Ale musimy znaleźć pokojowy polityczny sposób, by je rozwiązać" - oznajmił. Gubernator poinformował, że wciąż o życie walczą dwaj inni mężczyźni postrzeleni przez 20-letniego zamachowca.

