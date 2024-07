Donald Trump postrzelony. "To coraz bardziej wygląda na zorganizowany zamach"

Zamach na Donalda Trumpa jest tematem dzisiejszego wydania programu. Sceny ukazujące zakrwawionego byłego prezydenta USA, znoszonego ze sceny podczas wiecu w Pensylwanii, wstrząsnęły opinią publiczną na całym świecie. Bogdan Rymanowski w trakcie rozmowy ze swoimi gośćmi próbuje dowiedzieć się m.in. tego, jak wydarzenia w Butler wpłyną na Amerykę, świat i Polskę.

Gość specjalny Tomasz "Drago" Dzieran przypomniał, że demokraci chcieli pozbawić byłego prezydenta USA ochrony. - To się nie udało, więc urzędnicy Bidena odmówili prezydentowi Trumpowi wzmocnionej ochrony, a nawet ją osłabili - powiedział i dodał, że te słowa odnoszą się do sekretarzu bezpieczeństwa wewnętrznego i dyrektorce Secret Service.

Były komandos stwierdził, że łatwo ocenić zamachowca "jako osobę chorą psychicznie", ale jak zaznaczył, on sam dokonuje analizy tego zdarzenia od "strony technicznej". - To jest dla mnie niewiarygodne - mówię o postawie ochrony Trumpa - to coraz bardziej wygląda na zorganizowany zamach - mówił człowiek, który ochraniał m.in. premiera Iraku, który znajdował się na liście celów terrorystów.

"Drago" przekazał, że to nie tajna służba zauważyła tego zamachowca, tylko uczestnicy wiecu. - To jest nie do pojęcia - skomentował.

- Gdym ja się znalazł w takiej sytuacji i taki byłby efekt moich działań, to dzisiaj siedziałbym w amerykańskim więzieniu - stwierdził były komandos Navy Seals, oceniając zachowanie ochrony Trumpa.

Zamach na Trumpa. Snajper nie reagował

Mówił, że przez pięć minut zwykli ludzie alarmowali służby o człowieku, który niedługo później oddał strzał w kierunku byłego prezydenta. - Wskazywali nawet, gdzie jest - mówił.

- Ochrona prezydenta nie zareagowała, zignorowała to, albo udawała, że nie widzi i o niczym, nie wie - ocenił i wyraził przekonanie, że zamachowiec był widoczny dla snajpera z ochrony prezydenta.

- Po drugie snajper nie reagował dopóki zamachowiec nie oddał pięć czy sześć strzałów do prezydenta. To jest zupełnie nie do pomyślenia - podkreślał.

Poza tym "Drago" zwrócił też uwagę, że podczas oddawania strzałów przez napastnika, agentów Secret Service nie było w pobliżu Trumpa. - Gdzie jest ochronna? Takich błędów się nie popełnia, chyba, że zamierza się je popełnić - ocenił.

Dzieran dopytywany o 20-latka, który strzelał do Trumpa, stwierdził, że nie sądzi, aby był profesjonalistą. Dodał, że nawet gdyby tak było, to "służby i tak zrobią z niego amatora". - Wiedział, jak strzelać z tego karabinu, wiedział, jak mierzyć - mówił.

Wydarzenia w Butler. Wynik wyborów nie jest przesądzony

Andrzej Kohut, amerykanista, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, specjalista ds. nowych mediów w Ośrodku Studiów Wschodnich stwierdził, że sceny uwiecznione w kadrach aparatów i kamer zaraz po zamachu na Trumpa staną się ikoniczne. - Nie można lekceważyć siły obrazów w świecie polityki - stwierdził.

Nie zgodził się jednak ze stwierdzenie, że wydarzenia z Pensylwanii przesądzą o tym, kto wejdzie do Białego Domu w styczniu przyszłego roku. - Do wyborów pozostały cztery miesiące. To zdjęcie będzie służyło mobilizacji dla wyborców Trumpa ponieważ pokazało, że również życie ich kandydata może być zagrożone - ocenił i wskazał, że to wydarzenie może przekonać wyborców republikańskich, którzy do tej pory nie sympatyzowali z byłym prezydentem.

Ekspert zgodził się z głosami, że retoryka występująca w amerykańskiej polityce, jest "jedną z przyczyn tego, co się wydarzyło", ale dotyczy to obu stron. - Granie na tej polaryzacji zwiększa zainteresowanie wyborców i pozwala ich skuteczniej przyciągnąć do urn - stwierdził Kohut.

- Gdyby Donald Trump stracił życie w tym zamachu, pewnie obserwowalibyśmy bardzo burzliwy okres protestów na amerykańskich ulicach, wieców, niestabilności politycznej, natomiast nie ma w tej chwili w USA warunków do wojny domowej - stwierdził ekspert.

