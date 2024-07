"Zamach na Prezydenta Donalda Trumpa to wstrząsający moment nie tylko dla Ameryki, ale dla całego wolnego i demokratycznego świata" - tymi słowami na wydarzenia w USA zareagował Andrzej Duda. Głos zabrali także inni polscy politycy, m.in. szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, ze to co się stało jest "wstrząsające i niedopuszczalne. W sieci pojawiają się kolejne reakcje polskich polityków.