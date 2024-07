Donald Trump ogłosił, jakie ma plany. "Nie mogę pozwolić"

"Zamierzałem opóźnić moją podróż do Wisconsin (...), ale zdecydowałem, że nie mogę pozwolić, aby potencjalny zabójca wymusił zmianę harmonogramu" - napisał Donald Trump po sobotnim zamachu na swoje życie. "Dlatego wyjadę do Milwaukee zgodnie z planem" - dodał. To tam odbędzie się konwencja, na której polityk ma zostać oficjalnie wybrany na kandydata republikanów.