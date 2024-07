Ojciec i syn znaleźli się pod wodą. Świadkowie przedstawiają dwie wersje

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas kąpieli 41-latka i jego sześcioletniego syna w zalewie Nakło-Chechło (woj. śląskie). W pewnym momencie - jak mówi jedna z wersji zdarzenia - mężczyzna i dziecko zaczęli się topić. Według innej wersji - ojciec wskoczył do wody, bo zobaczył, co dzieje się z sześciolatkiem. Obecnie ta dwójka znajduje się w szpitalu.