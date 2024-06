Ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski odchodzi ze stanowiska - przekazał korespondent Polskiego Radia w USA. Jak uściślono, ma on opuść placówkę w połowie lipca, czyli po szczycie NATO w Stanach Zjednoczonych. W Polsat News informacje te skomentował szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek.

Do sprawy w "Gościu Wydarzeń" odniósł się prezydencki minister Marcin Mastalerek. Uznał, że odejście Magierowskiego z placówki w Waszyngtonie jest "zaskoczeniem".

- To przecież dobry ambasador, wcześniej nie było o tym mowy. Prezydent mówił wielokrotnie, także podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego do polityków wszystkich opcji, że potrzebna jest odpowiedzialność i współpraca - skomentował szef gabinetu Andrzeja Dudy.

Media: Ambasador RP w USA odchodzi. Komentarz prezydenckiego ministra

- Ambasadorzy są akredytowani, według konwencji wiedeńskiej, przy głowach państwa, a premier Donald Tusk - nie wygrywając wyborów prezydenckich - chciałby mieć kompetencje prezydenta - przekazał Mastalerek.





Jak dodał, "to jest nieodpowiedzialne, jak i w sprawach NATO - gdzie do Polski wrócił ambasador Szatkowski - jak i w Waszyngtonie".

- Proszę mi znaleźć polityka w Polsce, który ma konkretne zarzuty do ambasadora Magierowskiego - przekazał gość. - Mamy na 100 placówek około 20 nieobsadzonych. A minister Sikorski ich nie obsadza, a zwalania innych. Możne to jakaś stara uraza, ale to są sprawy państwowe - podkreślił.

- To nie jest ambasador Platformy Obywatelskiej, ani rządu, to jest ambasador Rzeczypospolitej Polskiej - zaznaczył Mastalerek.

- To nie jest nowa sytuacja. Tak samo zachowywał się Tusk wobec prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ambasadorów - przekazał. - Prezydent kieruje się dobrem Rzeczypospolitej. Andrzej Duda myśli tylko i wyłącznie o Polsce - podkreślił gość.

Marek Magierowski szefuje polską placówką w Waszyngtonie od 2021 roku, wcześniej przez trzy lata był ambasadorem RP w Izraelu. Z kolei w latach 2015-2018 pełnił funkcje w administracji prezydenta Andrzeja Dudy oraz resorcie spraw zagranicznych.