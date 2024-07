Stawki emerytalne co pewien czas rozgrzewają do czerwoności opinię publiczną. Co ciekawe, nie dotyczą wyłącznie osób, które obecnie pobierają świadczenie, ale także młodszych, aktywnych zawodowo. Ci drudzy zastanawiają się, ile trzeba zarabiać, aby w przyszłości mieć emeryturę pozwalającą na spokojne życie.

Spoglądając na prognozy emerytów dla dzisiejszych 20, 30 oraz 40-latków, aż chciałoby się powiedzieć: dobrze już było. Prognozowane stawki świadczeń są tak niskie, że motywują do tego, aby już dziś przygotować sobie dodatkowe źródło zarobkowania na emeryturze.

Ile wynosi obecnie średnia emerytura?

Obecnie średnia emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oscyluje w granicach 3,5 tys. zł brutto, co odpowiada 3 tys. "na rękę". Świadczenie o wysokości wahającej się od 2 do 3 tys. pobiera dziś ponad 40 proc. seniorów. Jak łatwo się domyślić, kwota ta przy dzisiejszych cenach wcale nie jest zadowalająca. Nic więc dziwnego, że młodsze pokolenia zastanawiają się nad tym, czy w przyszłości nie będzie jeszcze niższa.

Niestety prognozy przedstawione przez ZUS są dalekie od optymistycznych. Według wyliczeń, osoby, które obecnie mają od 19 do 50 lat, kiedy przejdą na emeryturę, będą otrzymywać jeszcze niższe świadczenie niż współcześni seniorzy. Jak to wygląda w praktyce?

Jaką emeryturę otrzymają dzisiejsi 40-latkowie?

Otóż kobieta, która urodziła się w 1983 roku i obecnie zarabia około 11 tys. brutto, po przejściu na emeryturę w 2043 roku otrzyma niecałe 4 tys. świadczenia. Łatwo więc obliczyć, że wyniesie ono około 44 proc. obecnej pensji, podobnie jak w przypadku mężczyzny urodzonego 10 lat później, czyli w 1993 roku.

Jak wynika z obliczeń, nawet osoby, które dziś otrzymują wynagrodzenie w kwocie ponad 10 tys. złotych, nie mogą liczyć na wysoką emeryturę w przyszłości. Aby otrzymać nieco wyższe świadczenie, w wysokości ok. 6 tysięcy złotych, 40-letnia dziś kobieta musiałaby zarabiać blisko 18 tysięcy złotych brutto, co dla większości osób jest kwotą niemożliwą do osiągnięcia.

Emerytura dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Jeszcze gorzej sprawa wygląda w przypadku przedsiębiorców. W ich przypadku podstawą do obliczenia emerytury są lata składkowe. Innymi słowy, wysokość przyszłej emerytury w ich przypadku zależy od wysokości opłacanych co miesiąc składek. Obecnie większość przedsiębiorców decyduje się na najniższe opłaty, pozwalające uszczuplić koszty ponoszone z tytułu prowadzenia działalności.

Jak więc w ich przypadku będzie wyglądać świadczenie, które za kilkadziesiąt lat otrzymają z ZUS?

Prognozy pokazują, że mężczyzna urodzony w 1974 roku w chwili przejścia na emeryturę otrzyma maksymalnie 1650 zł brutto miesięcznie, co odpowiada 23 proc. średniego wynagrodzenia. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja kobiet urodzonych po 1979 roku, które mogą liczyć na nie więcej niż ok. 1200 zł emerytury, co odpowiada 16,4 proc. przeciętnej pensji.

Co to oznacza w praktyce? Już teraz można założyć, że państwo będzie zmuszone podnieść wysokość świadczenia tak, aby osiągnęło poziom minimalnej emerytury. Obecnie wynosi ona ok. 1800 zł.

Oczywiście warunkiem przejścia na świadczenie będzie spełnienie określonych wymogów - w tym wypracowanie lat pracy oraz osiągnięcie wieku emerytalnego. Ten ostatni obecnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale nie jest tajemnicą, że na przestrzeni lat może ulec zmianie.

red / polsatnews.pl