Samolot uderzył w płytę lotniska w Gdyni. Trwa akcja ratunkowa

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w Gdyni doszło do tragicznego wypadku. Podczas lotu treningowego samolot M-346 Bielik uderzył w płytę lotniska. Na pokładzie znajdowała się jedna osoba. Trwa akcja ratunkowa. Według doniesień medialnych pilot miał się katapultować.

Do tragedii doszło w piątek koło południa na lotnisku w Gdyni Kosakowie. Informacje o wypadku przekazało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Dziś na lotnisku w Gdyni podczas lotu treningowego M-346 Bielik uderzył w płytę lotniska" - napisano na X.

Gdynia. Samolot uderzył w płytę lotniska

- Wiemy, że Bielik z 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w czasie treningu do pokazu uderzył w płytę lotniska i stanął w płomieniach. Trwa akcja ratunkowa - poinformował PAP rzecznik Dowództwa Generalnego RSZ ppłk Marek Pawlak.

Na pokładzie maszyny był pilot z 41. bazy Lotnictwa Szkolnego. Przygotowywał się do pokazu, który ma odbyć się w sobotę na lotnisku z okazji 30-lecia Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

W sieci krąży film z momentu zderzenia samolotu z ziemią. Na nagraniu widać jak Bielik z całym impetem wbija się w płytę lotniska. Natychmiast pojawia się czarny, gęsty dym oraz ogień.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Obecne są karetki pogotowia i straż pożarna, która prowadzi akcję dogaszania. Portal Nadmorski24.pl podał, że pilot najprawdopodobniej się katapultował i przeżył.

Samolot M-346 Master w Polsce jest nazywany "Bielikiem". To szkolno-treningowa maszyna, która jest dwumiejscowym i dwusilnikowym samolotem przeznaczonym do zaawansowanego szkolenia lotniczego. Może osiągać prędkość do 1059 km/h.