Podczas lotu treningowego samolotu M-346 Bielik doszło do tragicznego wypadku. Maszyna z impetem uderzyła w płytę lotniska w Gdyni i stanęła w płomieniach. Inspektor Sił Powietrznych, gen. Ireneusz Nowak poinformował, że nie żyje pilot lecący samolotem.

Do tragedii doszło w piątek koło południa na lotnisku w Gdyni Kosakowie.

W chwili wypadku na pokładzie maszyny znajdowała się jedna osoba - pilot z 41. bazy Lotnictwa Szkolnego, który przygotowywał się do sobotniego pokazu lotniczego.

W trakcie ćwiczeń doszło jednak do wypadku. Samolot M-346 Bielik poszybował w dół, z impetem uderzył w płytę lotniska i stanął w ogniu. Płonąca maszyna prześlizgnęła się po ziemi, pozostawiając za sobą kłęby czarnego dymu.

Katastrofa wojskowego samolotu. Pilot zginął na miejscu

- Pilot, major, który pełnił funkcję zastępcy dowódcy eskadry lotniczej poniósł śmierć na miejscu, nie podjął próby katapultowania się - przekazał gen. Ireneusz Nowak.

- To jest bardzo ciężki dzień dla nas wszystkich lotników. Wszyscy jako lotnicy i jako wojskowi jesteśmy pogrążeni dzisiaj w żałobie. Ja osobiście jestem zdruzgotany, pilota znałem osobiście od 10 lat. Robert był nie tylko świetnym pilotem, ale był również wspaniałym człowiekiem - dodał.

- Był bardzo opanowany, spokojny, latał precyzyjnie, bardzo dużo wymagał od swoich uczniów, ale jeszcze więcej wymagał od siebie. Jego wychowankowie bronią dziś polskiego nieba - powiedział.

- Straciliśmy świetnego pilota i wspaniałego instruktora - dodał.

Przekazał, że pilot osierocił córkę. - Nie ma teraz ważniejszego zadania dla nas jak objęcie rodziny Roberta opieką - zaznaczył.

Gen. Ireneusz Nowak poinformował, że samolot, który uległ wypadkowi był "praktycznie nowy". - Został oddany do użytku w 2022 roku. Jest to samolot nowoczesny, wyposażony w dobre systemy ratunkowe - podkreślił.

Wkrótce więcej informacji.

Katastrofa wojskowego samolotu. Odwołano uroczystości

Wrak został już ugaszony przez straż pożarną, trwa jego zabezpieczanie. Na miejsce mają przyjechać członkowie Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Z powodu wypadku uroczystości 30-lecia Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej zostały odwołane.

Samolot M-346 Master w Polsce jest nazywany "Bielikiem". To szkolno-treningowa maszyna, która jest dwumiejscowym i dwusilnikowym samolotem przeznaczonym do zaawansowanego szkolenia lotniczego. Może osiągać prędkość do 1059 km/h.