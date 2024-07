Trąba powietrzna przeszła przez ośrodek wczasowy. Drzewa spadały na domki

Połamane drzewa, przygniecione samochody, zniszczone domki letniskowe. To efekty trąby powietrznej, która pojawiła się w czwartek wieczorem w miejscowości Purda (woj. warmińsko-mazurskie). W ośrodku wypoczynkowym, na terenie którego doszło do zjawiska, przebywało ok. 20 osób. Nikomu nic się nie stało.