Alerty najwyższego stopnia. Tylko jeden region bez ostrzeżeń

W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami. Najwyższy poziom alertów dotyczy większości województwa dolnośląskiego, lubuskiego oraz południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Burze w Polsce. Najwyższy poziom ostrzeżeń pogodowych

Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla południowej części Wielkopolski, a także większości województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Ten poziom alertów obowiązuje również na terenie Opolszczyzny, Śląska i Małopolski oraz południowej części województwa podkarpackiego.

ZOBACZ: Lawina błotna w słowackich Tatrach. Wśród ofiar Polka

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą północnych powiatów Podkarpacia, wschodniej części województwa świętokrzyskiego, a także południowo-wschodnich powiatów na Mazowszu oraz większości Lubelszczyzny.

Tylko w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego nie obowiązują żadne alerty.

W rejonach, gdzie obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, a lokalnie nawet do około 80 mm. Synoptycy przewidują, że wiatr może wiać z prędkością do 120 km/h, a miejscami mogą wystąpić opady dużego gradu.

Z kolei dla powiatów, w których obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia prognozowane są burze z opadami deszczu do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, a lokalnie do 115 km/h.

Pogoda. Nawałnice i upały w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami, które dotyczą północno-zachodniej Polski. Najwyższy z alertów obowiązuje w woj. zachodniopomorskim, na północy woj. lubuskiego oraz w północno-zachodniej części woj. wielkopolskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane zostały dla woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, północno-wschodniej części woj. wielkopolskiego, północno-zachodnich powiatów woj. mazowieckiego oraz zachodnich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego.

ZOBACZ: Tragiczny finał interwencji. Świadkowie podważają wersję policji

W pasie wschodniej Polski oraz na południu kraju w dalszym ciągu obowiązywać będą także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami.

Sieć Obserwatorów Burz ostrzega, że burze pojawią się najpewniej w drugiej połowie dnia i mogą trwać do późnych godzin nocnych. Sporym zagrożeniem będzie grad, którego średnice mogą osiągać od 4 do 6 cm, a także ulewne opady deszczu, które mogą doprowadzić do zalań, podtopień oraz do powodzi błyskawicznej.