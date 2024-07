Zaskakujące wyznanie Donalda Trumpa. Chodzi o NATO

Od środy w Waszyngtonie trwa szczyt NATO. W tym roku obchodzona jest 75. rocznica podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego, na mocy którego powstał Sojusz.

Szczyt otworzył prezydent USA Joe Biden, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. W tym samym czasie na Florydzie swój wiec miał Donald Trump.

Ubiegający się o reelekcję były prezydent USA przyznał otwarcie, że kiedy kandydował po raz pierwszy nie miał pojęcia, czym jest NATO.

Donald Trump nie wiedział, czym jest NATO

Dodał, że później wszystkie informacje nadrobił w "dwie minuty".

- Wcześniej nawet nie wiedziałem, czym do cholery jest NATO, ale rozgryzienie tego nie zajęło mi dużo czasu. Około dwóch minut - powiedział Trump.

- Pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, było to, że nie płacili. My płaciliśmy. Zapłaciliśmy prawie całą kwotę, wiecie? I powiedziałem, że to niesprawiedliwe, ale nie chciałem robić wielkiego bałaganu - powiedział Donald Trump.

Donald Trump dodał także, że chciał wymusić na innych państwach płacenie większych składek. Kilku ekspertów stwierdziło, że podobne wyznania pokazują tylko, że były prezydent wciąż nie rozumie, czym jest NATO.

- Trump do dziś nie rozumie, że NATO jest sojuszem państw demokratycznych, które wierzą w te same wartości. To nie jest wyłudzanie pieniędzy za ochronę. Oni nie płacą nam za to, że ich chronimy - powiedział były ambasador USA w Rosji i szef katedry Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Stanforda Michael McFaul.

Donald Trump nie wziął udziału w jubileuszowym szczycie Sojuszu. Wiadomo jednak, że spotka się z premierem Węgier Viktorem Orbanem, który ma się udać na Florydę, by go odwiedzić, gdy skończy się forum w Waszyngtonie.