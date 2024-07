O planowanym zamachu na szefa koncernu zbrojeniowego Rheinmetall Armina Pappergera Niemcy miały dowiedzieć się od amerykańskiego wywiadu, co pozwoliło na odpowiednio szybką reakcję i uchronienie szefa koncernu - podaje CNN.

"Był oczywistym celem"

"Wysoki rangą urzędnik niemieckiego rządu potwierdził, że Berlin został ostrzeżony o spisku przez USA" - tłumaczy stacja. CNN dodaje, że "Papperger był (dla Rosji - red.) oczywistym celem".

Miał to być jeden z serii podobnych planów rosyjskich służb. Rosja miała planować zabicie także innych szefów firm zbrojeniowych, lecz plan zamachu na szefa Rheinmetall miał być najdalej zaawansowany ze wszystkich. Rheinmetall to największy niemiecki producent uzbrojenia, zaangażowany m.in. w produkcję amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy.

"Firma otwiera w nadchodzących tygodniach fabrykę pojazdów opancerzonych na Ukrainie, co według jednego ze źródeł zaznajomionych z wywiadem jest głęboko niepokojące dla Rosji" - podaje amerykańska telewizja.

Rosja planowała zamach. Biały Dom nie komentuje

Stacja CNN nie podała, kiedy miało dojść do niedoszłego zabójstwa. Ani Biały Dom, ani niemieckie władze nie odniosły się oficjalnie do doniesień, jednak rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson powiedziała, że coraz intensywniejsza kampania rosyjskiego sabotażu jest "czymś, do czego administracja podchodzi skrajnie poważnie, i na czym jesteśmy bardzo skupieni przez ostatnie kilka miesięcy".

Wysoki rangą przedstawiciel NATO powiedział we wtorek dziennikarzom na waszyngtońskim szczycie, że uważa serię incydentów, pożarów i prób zamachów za "kampanię ukrytego sabotażu Rosji, która ma strategiczne konsekwencje".