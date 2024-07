- To może być prawdziwy przełom i mam nadzieję, że nasi partnerzy szybko to dostrzegą - powiedział Szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Odniósł się w ten sposób do możliwego zniesienia ograniczeń na użycie europejskiej broni na terytorium Rosji. Podczas szczytu NATO premier Keir Starmer zezwolił na takie użycie brytyjskich rakiet. Dodał, że ich wykorzystanie jest "sprawą Ukrainy".