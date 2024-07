Rosja grozi odwetem. Decyzje sojuszników Kijowa oburzyły Kreml

- Jest to kolejny nierozsądny krok, absolutnie nieodpowiedzialny krok w kierunku eskalacji napięcia - powiedział Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję RIA Nowosti. Rzecznik Kremla odniósł się w ten sposób do wypowiedzi brytyjskiego premiera na temat prawa Ukrainy do użycia dostarczonych przez Londyn rakiet Storm Shadow.

ZOBACZ: Pakiet potężnej broni dla Ukrainy. Joe Biden zapowiada

Pieskow zaznaczył, że użycie broni przeciwko Federacji Rosyjskiej skończyłoby się reakcją Kremla. Dodał, że sytuacja jest "uważnie monitorowana".

Deklaracja brytyjskiego premiera. Ukraina może użyć rakiet na rosyjskim terytorium

Wcześniej Bloomberg przekazał, że nowy premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer dał jasno do zrozumienia, że Ukraina może wykorzystać brytyjskie rakiety Storm Shadow do uderzania w cele wojskowe na terytorium Rosji. Według niego sposób wykorzystania rakiet jest "sprawą Ukrainy".

Jednakże zaznaczył, że ich użycie powinno nastąpić w celach obronnych i "zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym". - Ale to Ukraina musi zdecydować, jak je wykorzystać do celów obronnych - podkreślił, cytowany przez Ukraińską Prawdę.

Norwegia przekaże Ukrainie myśliwce F-16. Padła data

Kremlowi nie spodobały się także zapowiedzi Norwegii o przekazaniu Ukrainie myśliwców F-16 i to jeszcze w tym roku. Jak podaje Ukraińska Prawda, norweski rząd podjął decyzję o przekazaniu sześciu myśliwców, z których pierwszy miałby dotrzeć do Ukrainy w tym roku.

ZOBACZ: Chcą wysłania na Ukrainę słynnych pocisków Tomahawk



Premier Norwegii Jonas Haar Store zauważył, że zdolność Ukrainy do obrony przed nalotami odgrywa niezwykle ważną rolę w walce z rosyjskim agresorem. W związku z tym dziennikarze zapytali norweskiego premiera o to, dlaczego przygotowanie do przekazania samolotów trwało tak długo. - Budowa sił powietrznych zajmuje dużo czasu. Są to samoloty, które zostały wycofane w Norwegii. Trzeba je rozebrać i ponownie złożyć, a potem trzeba wyszkolić ukraińskich pilotów, to wymaga czasu - wyjaśnił.

Kreml reaguje na działania sojuszników. "Waszyngton przewodzi gangowi wojennemu"

Ta decyzja sojusznika Ukrainy nie pozostała bez komentarza rzeczniczki rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Mariji Zacharowej - Plany dostarczenia Ukrainie myśliwców F-16 pokazują, że Waszyngton przewodzi gangowi wojennemu - uważa Zacharowa, cytowana przez agencję Reutera.



Z kolei rosyjska agencja TASS przekazała stanowisko w tej kwestii szefa MSZ Siergieja Ławrowa, który stwierdził, że pojawienie się na Ukrainie myśliwców "nie zmieni sytuacji". - Myśliwce zostaną zniszczone w taki sam sposób, jak inne rodzaje broni - zaznaczył.



Norwegia w swoich obietnicach nie jest osamotniona. Belgia zobowiązała się przekazać Ukrainie 30 myśliwców F-16 do 2028 roku. Za to Holandia planuje przekazać 24 samoloty jeszcze tego lata, z kolei Dania obiecała ich 19.