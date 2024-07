Zostawiła dziecko w rozgrzanym aucie. Nie reagowała na wezwania

Dramatyczne sceny rozegrały się przed jedną z galerii handlowych w Kluczborku. Przechodząca nieopodal stojącego na parkingu samochodu kobieta usłyszała płacz dziecka. Okazało się, że w zamkniętym, nagrzanym aucie znajduje się roczne niemowlę.

Kluczbork. Kobieta zostawiła niemowlę w rozgrzanym aucie

Kobieta wezwała ochronę. Na pomoc pospieszyli też inni świadkowie. W galerii przez głośniki nadano komunikat, w którym proszono rodziców dziecka o przybycie na miejsce. Jednak nikt się nie zjawił. Jedna z osób postanowiła wziąć sprawę we własne ręce.



Mężczyzna wybił szybę auta przy pomocy metalowego klucza. Wtedy kobieta wyjęła z samochodu rozgrzane dziecko. Zachowanie świadków pochwaliła kluczborska policja. - Mężczyzna zareagował prawidłowo, nie wybił szyby od strony dziecka tylko po przeciwnej stronie fotelika, dlatego też szkło nie zraniło malucha - powiedziała asp. Krystyna Alaszewicz z KPP w Kluczborku.

ZOBACZ: RCB apeluje do rodziców. "Kilka minut wystarczy"

Później na miejsce przyszła matka dziecka. Zjawiła się po ponad godzinie. 24-latka tłumaczyła policjantom, że poszła kupić spodnie.

Za pozostawienie dziecka bez opieki w nagrzanym aucie kobiecie grozi kara. - Usłyszy zarzut narażenia życia i zdrowia dziecka. To kara zagrożona do pięciu lat pozbawienia wolności - przekazała mundurowa.

Nawet 60 st. C. Służby przestrzegają

Sytuacja spotkała się z jednoznaczną reakcją świadków. - Co roku jest to samo. Cały czas się o tym mówi i dalej ludzie robią to samo. Ja też mam dzieci i nie wyobrażam sobie zostawić ich w aucie - powiedziała jedna z osób w rozmowie z Polsat News.

ZOBACZ: Sopot: Policjanci uratowali psy z nagrzanego auta. Właściciel zostawił je na osiem godzin



- To jest niedopuszczalne. (...) Dziecko może zemdleć, to jest straszne po prostu - powiedziała kolejna. - Zarówno dzieci jak i zwierzęta, żywe stworzenia, no przecież to wszystko się ugotuje. Tego się nie robi, tak nie wolno - mówili.



Eksperci alarmują, że zostawione na słońcu auto potrafi się rozgrzać do 60 st. C. Zbyt długie przebywanie na słońcu powoduje odwodnienie organizmu, a brak dostarczenia wody powoduje, że organizm nie może się chłodzić. Może dojść do tragedii.



Upały w najbliższych dniach nie odpuszczą, dlatego służby ponawiają apele i proszą o zachowanie ostrożności i rozsądku.