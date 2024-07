"Kilka minut wystarczy, żeby doszło do tragedii!" - alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzega przed pozostawianiem dzieci w rozgrzanym aucie. Eksperci przypominają, że temperatura w samochodzie może wzrosnąć o 20 stopni w ciągu 10 minut. W zamkniętych samochodach nie powinno się zostawiać również zwierząt. "Nie bądź obojętny! REAGUJ!" - zachęca RCB.

"Podczas upałów NIGDY, NAWET NA CHWILĘ, nie zostawiaj dziecka samego w aucie!" - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W mediach społecznościowych opublikowano specjalny wpis, który ma uświadomić rodziców, jak wielkim zagrożeniem jest pozostawienie dzieci w rozgrzanym aucie.

RCB informuje, że wystarczy 10 minut, by temperatura wewnątrz samochodu wzrosła o 20 stopni Celsjusza. "27 stopni Celsjusza na zewnątrz to nawet 60 stopni Celsjusza we wnętrzu auta. Udar cieplny może wystąpić, gdy temperatura ciała dziecka przekracza 39 stopni Celsjusza" - poinformowano.

Pogoda. Upały w Polsce. "Nie bądź obojętny! Reaguj"

Zdaniem ekspertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa "każde dziecko pozostawione w samochodzie jest zagrożone utratą zdrowia, a nawet życia".

"Jeśli widzisz pozostawione dziecko w samochodzie – nie bądź obojętny! REAGUJ!" - apeluje RCB.

Pogoda. Upały w Polsce. Zostawiła dziecko w aucie, bo chciała kupić spodnie

W środę słupki rtęci na termometrach sięgną od 30 do 34 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie na zachodzie kraju, gdzie lokalnie termometry pokażą nawet 36 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenie przed upałami dla niemal całej Polski.

- To dlatego przestrzegamy, ostrzegamy i przypominać będziemy, że zostawianie kogokolwiek i czegokolwiek w samochodzie w taki upał, to głupota - powiedziała na antenie Polsat News prowadząca program "W rytmie dnia" Małgorzata Świtała.

Reporter Polsat News Maciej Krzemiński opowiedział na antenie o historii z Kluczborka. 24-letnia kobieta, obywatelka Ukrainy, zostawiła w południe roczne dziecko w samochodzie, na parkingu przed galerią handlową. Niemowlę płakało, zwracając uwagę przechodniów. Ci wybili szybę i wyciągnęli dziecko. Matka tłumaczyła, że wyszła tylko na chwilkę, by kupić spodnie.

- W samochodzie mogło być wówczas ponad 60 stopni Celsjusza - mówił Maciej Krzemiński.