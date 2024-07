We wtorek późnym wieczorem mieszkańcy Polski mogli dostrzec na niebie nietypowy widok. Według relacji internautów były to wirujące kręgi światła, wędrujące po nieboskłonie. Niezwykle zjawisko było związane ze startem europejskiej rakiety.

We wtorek późnym wieczorem w sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania nietypowego zjawiska, które było widoczne na niebie w rożnych częściach Polski. Po godz. 23 internauci zaobserwowali kręgi światła przemieszczające się po nieboskłonie.

Świetlne kręgi na niebie. Co to było?

Choć w sieci pojawiło się wiele teorii, czym było niezwykłe zjawisko - m.in. pędzący w stronę Ziemi meteoryt czy inwazja obcych - ma ono jak najbardziej naukowe wyjaśnienie.

Spektakularny widok zafundowała nam rakieta Ariane 6, która o godz. 21 we wtorek wystartowała z Gujany Francuskiej.

Karol Wójcicki, prowadzący profil "Z głową w gwiazdach" przekazał, że zjawisko obserwowaliśmy, kiedy "Ariane 6 doświadczała awarii i próbowano ją ustabilizować. Niestety nie udało się to w pełni, przez co nie udało się zakończyć misji sprowadzając ją do atmosfery - rakieta wciąż jest na orbicie".

Wyjaśnił, że niesamowity efekt obserwowany na niebie to gazy wylotowe podświetlone przez Słońce.

Rakieta Ariane 6. Polski akcent

Inauguracyjny lot największej europejskiej rakiety nośnej Ariane 6 odbył się we wtorek około godz. 20:00 polskiego czasu z centrum lotów kosmicznych ESA w Gujanie Francuskiej.

ZOBACZ: Niezwykłe zjawisko nad Polską. "Kosmiczny pociąg" przemknie po niebie

Projekt rakiety był realizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA we współpracy z podmiotami z 13 krajów.

Podczas swojego pierwszego lotu Ariane 6 wyniosła na orbitę łącznie 18 ładunków agencji kosmicznych, firm, instytutów badawczych oraz uniwersytetów, w tym satelitę YPSat (ang. Young Professionals Satellite) z zamontowanymi kamerami polskiej firmy Scanway.