W nocy z soboty na niedzielę na polskim niebie będzie można zaobserwować niezwykłe zjawisko nazywane "kosmicznym pociągiem". Będzie to przelot grupy satelitów Starlink od SpaceX.

W piątek 7 czerwca ze stacji na Florydzie wystartowała misja Starlink G10-1, a w przestrzeń wypuszczono kolejne 22 satelity służące do nadawania sygnału szerokopasmowego Internetu.

Ze względów technicznych - aby z pewnością trafiły w swoje miejsce docelowe, są odpowiednio grupowane w tzw. kosmiczne pociągi. Po dotarciu w zaplanowaną dla nich lokację satelity rozłączają się.

Niezwykła zjawisko nad Polską

Jak napisał w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, na polskim niebie w nocy z soboty na niedzielę będzie można obserwować trzy przeloty takich pociągów.

"Już najbliższej nocy nad Polską ponownie będzie można zobaczyć przeloty tzw. kosmicznego pociągu czyli sznur nowych satelitów Starlink od SpaceX. Tym razem będzie to grupa 20 satelitów, z czego 13 to nowe konstrukcje służące do bezpośredniej łączności telefon-satelita" - napisał Wójcicki.



Pierwszy przelot satelitów ma być najlepiej na widoczny na południu kraju między godz. 23.38 a 23.43.



Drugi przelot podziwiać będą mogli mieszkańcu północy Polski - między godz. 1.11 i 1.15. Ostatni przelot nastąpi między godz. 2.45 a 2.48 i będzie widoczny w kilku rejonach.

"To będzie przelot podobny do pierwszego z tą różnicą, że zacznie się bardziej na południowym zachodzie, a skończy bardziej na północnym-wschodzie. W maksymalnym momencie Warszawa zobaczy je na ok. 66 st. nad horyzontem" - napisał Karol Wójcicki.



Satelity Starlink można obserwować niemal każdej nocy, ale tuż po wystartowaniu widoczne są najlepiej. Dokładną lokalizację satelitów można sprawdzić na stronach FindStarlink i ISS Tracker.