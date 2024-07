W poniedziałek Mateusz F. zgłosił zaginięcie swojej żony na policję, a w mediach społecznościowych zwrócił się o pomoc w odnalezieniu małżonki. Kobieta była znana lokalnej społeczności, w wyborach samorządowych ubiegała się o urząd radnej Kluczborka.

"Zaginięcie" Aleksandry F. Kobieta nie żyje

Mężczyzna w mediach społecznościowych twierdził, że Aleksandra w nocy z soboty na niedzielę wyszła nietrzeźwa z posesji w miejscowości Nasale i do tej pory nie wróciła. Kobieta miała zostawić w domu dokumenty oraz telefon.

ZOBACZ: Kandydatka na radną Kluczborka nie żyje. Media: W gronie podejrzanych mąż

W poniedziałek, kiedy zgłosił zaginięcie na policję, przekazał mundurowym, że kobieta wyszła po małżeńskiej kłótni. Funkcjonariusze nie uwierzyli w przedstawioną przez Mateusza F. wersję wydarzeń.

"Wersja przedstawiona przez zgłaszającego zaginięcie nie przekonała policjantów, a zainicjowane czynności doprowadziły do ujawnienia w kompleksie leśnym na terenie Gminy Byczyna zwłok Aleksandry F. Kolejne czynności dowodowe, w tym oględziny zwłok i miejsca ich ujawnienia, w które zaangażowani byli biegli, pozwoliły powiązać z zabójstwem męża ofiary" - przekazała Prokuratura Okręgowa w Opolu.

Nie żyje kandydatka na radną. Mateusz F. z zarzutem

We wtorek Mateusz F. usłyszał zarzut zabójstwa żony. Według wstępnych ustaleń mężczyzna miał ją udusić. 44-latek przyznał się do winy i wyjaśnił, że do zabójstwa doszło podczas kłótni.

Prokuratura zapowiedziała złożenie wniosku o areszt tymczasowy dla podejrzanego. Mężczyźnie grozi od 10 lat więzienia do dożywocia.