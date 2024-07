We wtorek wieczorem rozpocznie się jubileuszowy szczyt w 75. rocznicę powstania Paktu Północnoatlantyckiego.

Przed jego rozpoczęciem rozmawiał z dziennikarzami minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który zakomunikował, że jednym z podejmowanych tematów będzie finansowanie obronności przez członków NATO.

- Polska jest wzorem do naśladowania. (...) Dzisiaj wydajemy najwięcej w sojuszu - powiedział.

Relacje z Węgrami. Blokują Polsce 2 mld zł

Pytany o relacje z rządem premiera Viktora Orbana, poruszył temat blokowania przez Budapeszt środków dla Polski.

W jego ocenie "Węgry nadużywają naszego zaufania". - To co wielokrotnie było komunikowane na wszystkich możliwych szczeblach, to to, że jesteśmy niezadowoleni z tego, że Węgry od roku blokują 2 mld zł refundacji za sprzęt wojskowy, który dostarczyliśmy Ukrainie - powiedział i dodał, że te pieniądze "trafiłyby na fundusz modernizacji sił zbrojnych".

W jego ocenie taka postawa Węgier jest "nieprzyjacielska".

Zestrzeliwanie rosyjskich pocisków. "To nie temat na szczyt"

Przedstawiciele mediów zapytali też o kwestię zestrzeliwania rosyjskich pocisków lecących ze strony Ukrainy. - To nie jest jeszcze sprawa na szczyt, ale pomysł, o którym się rozmawia wśród sojuszników - przekazał Sikorski.

Minister zaznaczył, że "rosyjskie rakiety naruszają naszą przestrzeń". - Jedna z nich spadał 10 km od mojego domu, po przeleceniu przez 2/3 Polski - powiedział.

Zaznaczył jednak, że ewentualne strącanie ich nad Polską wiąże się z ryzykiem dla obywateli, więc zestrzeliwane powinny być tylko te, które stanowią zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej.

- To wymagałoby wzmocnienia patrolowania nad Polską w kręgu sojuszniczym - dodał.