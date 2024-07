Nad Małopolską przeszła superkomórka burzowa. "Przyniosła nawalny opad deszczu, silny i bardzo silny wiatr oraz grad" - napisano w social mediach konta Sieć Obserwatorów Burz. Nad okolicą rozpętały się sceny niczym z filmu.

Do sieci trafiły m.in. ujęcia z Wolbromia, który leży ok. 43 km od Krakowa. Na zdjęciach i nagraniach widać pokrywy lodowe, które leżą na ulicach. Mieszkańcy okolic pokazali również, jak wyglądały ich ogrody. Trawa była przykryta ogromnymi kulami gradowymi.

ZOBACZ: Gdzie jest burza? Nowe ostrzeżenia IMGW. Nawałnice zbliżają się do Polski

Równie niebezpieczna sytuacja panowała w Chrzanowie, gdzie woda spływała potokami po chodnikach i ulicach.

Gdzie jest burza? To nie koniec pogodowych zawirowań

IMGW wydało także alerty na wtorek. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dotyczą centralnych, południowych i zachodnich rejonów kraju. Od poniedziałkowego popołudnia w południowej Polsce obowiązują też ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami.

Ostrzeżenia przed upałami będą obowiązywały od godz. 11.30 we wtorek do godz. 20.30 w środę (10 lipca) w Polsce zachodniej, a w Polsce wschodniej – do godz. 20.30 w sobotę (13 lipca). Nie obejmują one krańców południowo-zachodnich.