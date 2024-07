W poniedziałek posłanka Polski 2050 poinformowała, że przeszła pilną operacje. Joanna Mucha nie zdradziła, o jaki zabieg chodziło, ale przyznała, że "lekarze cudem uratowali jej życie".

Joanna Mucha przeszła operację. Są nowe informacje

Redakcja "Fakt" skontaktowała się z bliskim współpracownikiem posłanki. "Dowiedzieliśmy się, że polityczka przebywa już w domu. Została wypisana ze szpitala w poniedziałek" - czytamy. - Teraz jest czas na wypoczywanie i odchorowanie wizyty w szpitalu - przekazał współpracownik.

Wiadomo, że Mucha przez pewien czas będzie pracować zdalnie. Nie będzie również brać udziału w najbliższych posiedzeniach Sejmu i uczestniczyć w głosowaniach.

ZOBACZ: Joanna Mucha przeszła operację. "Cudem odzyskane życie"

Posłanka Polski 2050 w poniedziałek wstawiła na swoje media społecznościowe zdjęcie z sali szpitalnej. "Zdjęcia z kolejnych dni nie nadają się do publikacji. Jedenaście dni bólu i cudem odzyskane życie. Lekarzom będę wdzięczna do końca tego nowego, odzyskanego" - napisała Mucha.

Posłanka przyznała, że zwlekała z badaniami profilaktycznymi, dzięki którym prawdopodobnie wykryto by jej chorobę znacznie wcześniej. Zwróciła się z apelem do swoich odbiorców. "Proszę Was, błagam na wszystko, nie odkładajcie badań profilaktycznych, naprawdę warto je zrobić, naprawdę nic nie jest ważniejsze, naprawdę to może uratować życie" - napisała Joanna Mucha.