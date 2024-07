Watykan miał wstrzymać wykonywanie dekretu arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Chodzi o odwołania ks. Dariusza Rasia z funkcji proboszcza mariackiej parafii. Oznacza to, że Raś dalej będzie zarządzać parafią. Teraz sprawą zajmą się watykańscy urzędnicy.

Według doniesień portalu LoveKraków - Watykan zawiesił wykonywanie dekretu arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Chodzi o decyzję, zgodnie z którą ks. Dariusz Raś został odwołany z funkcji proboszcza mariackiej parafii. Informacje w tej sprawie - do swoich najbliższych współpracowników - miał przekazać kard. Stanisław Dziwisz.

Watykan interweniował ws. decyzji abp. Jędraszewskiego

Oznacza to, że ksiądz Raś - do czasu wyjaśnienia sytuacji - ponownie będzie proboszczem krakowskiej parafii. Po tym, jak w maju został wydany dekret arcybiskupa, zarządcą parafii został administrator ks. Stanisław Czernik.

Teraz sprawa dalej będzie analizowana przez watykańskich urzędników.

ZOBACZ: Arcybiskup Marek Jędraszewski złożył rezygnację. Konieczna zgoda papieża

O sytuacji proboszcza mariackiej parafii zrobiło się głośno w tamtym roku. Wówczas arcybiskup Jędraszewski wydał dekret w sprawie odwołania ks. Dariusza Rasia z funkcji proboszcza, a duchowny zaskarżył tę decyzję.

Wcześniej abp. Jędraszewski wysłał list do Rasia, w którym namawiał go do dymisji, twierdząc, że popełnił liczne uchybienia. Duchownemu zarzucano m.in. nieprawidłowości finansowe, jak przyjmowanie darowizn czy dotacji na renowacje zabytków bez zgody kurii.

Arcybiskup sugerował również w liście, że jeśli Raś dobrowolnie zrezygnuje ze stanowiska to w przyszłości będzie mógł otrzymać inne stanowisko.