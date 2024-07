Daniel Obajtek pojawił się przed komisją śledczą ds. tzw. afery wizowej w wtorek po godz. 10. Według zapowiedzi padną pytani o zatrudnianie obcokrajowców przy inwestycji spółki Olefiny III.

Daniel Obajtek przed komisją śledczą. Transmisja

Były prezes Orelnu trzykrotnie nie stawił się na przesłuchanie, tłumacząc to prowadzeniem kampanii wyborczej do PE. Po wyborach do europarlamentu deklarował, że jeśli komisja nadal będzie chciała go wezwać, to chętnie przybędzie na przesłuchanie. - Oczywiście, że się stawię. Mam taki obowiązek - zadeklarował były prezes Orlenu w "Graffiti".

Transmisja przesłuchania w polsatnews.pl.

Więcej o jego zeznaniach przeczytasz TUTAJ.

