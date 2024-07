Bum na pracę wakacyjną. "Na rękę" tyle co w Niemczech

Na jedną z ofert pracy sezonowej we Władysławowie aplikowało ponad tysiąc osób - wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej". Praca na wakacje jest szczególnie atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy korzystają na nowych ulgach podatkowych. Mimo to w wielu takich miejscach wciąż brakuje rąk do pracy.