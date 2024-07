Wołodymyr Zełenski przyjechał do Belwederu około 14:30. Prezydenci przywitali się, a następnie przeszli do pomieszczenia, w którym odbywa się spotkanie. Na początku mogły towarzyszyć im media.

- Jeszcze raz chcę wyrazić satysfakcję z wizyty pana prezydenta w Polsce w drodze do Waszyngtonu. Dla nas to sygnał dobrosąsiedzkich relacji - powiedział Andrzej Duda. - Byłoby najlepiej, gdyby Ukraina dostała formalne zaproszenie do NATO - dodał.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Oglądaj przebieg wizyty w Polsat News



- Dziękuje wszystkim Polakom za silne wsparcie, także w kontekście wspierania akcesji do UE - powiedział z kolei Wołodymyr Zełenski.

Jak stwierdził, "Polska jest przyjazna i niezależnie od wewnętrznych procesów politycznych wewnętrznie zjednoczona wokół idei wsparcia Ukrainy".



- Kolejnym istotnym krokiem będzie przekazanie dalszych pakietów sprzętu obronnego. Życzylibyśmy sobie, żeby inni partnerzy z NATO uczynili podobne kroki - dodał ukraiński prezydent. Następnie zwrócił się do prezydenta Dudy: - Chciałem podziękować tobie, Andrzeju, osobiście za wsparcie naszej kandydatury w NATO i UE. Polska zawsze jest po naszej stronie i udziela nam pomocy.

Więcej informacji wkrótce.

Wołodymyr Zełenski w Warszawie

Wołodymyr Zełenski przyleciał do Warszawy w przededniu rozpoczęcia waszyngtońskiego szczytu NATO, na który wybiera się polski prezydent oraz minister obrony narodowej.

Zełenski spotkał się najpierw z Donaldem Tuskiem. Wspólną konferencję poprzedziło podpisanie porozumienia o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Do zawarcia porozumień o bezpieczeństwie zobowiązały się na ubiegłorocznym szczycie NATO w Wilnie wszystkie państwa G7 oraz 25 innych krajów, w tym Polska. Takie umowy zgodnie z postanowieniami ubiegłorocznego szczytu Sojuszu stanowią gwarancję wsparcia zachodnich sojuszników dla Ukrainy.

Chwilę później obaj politycy oddali hołd ofiarom rosyjskich ataków na ukraińskie miasta, do których doszło w poniedziałek. Prezydent Ukrainy poinformował, że w ich wyniku zginęło co najmniej 28 osób, a ponad 100 zostało rannych.

- Nie ma dnia, nie ma nocy, aby w Ukrainie nie ginęli niewinni ludzie - powiedział premier Tusk. - Ukraina daje świadectwo swojego bohaterstwa od wielu miesięcy, ale równocześnie potrzebuje pomocy całego cywilizowanego świata - dodał.

Donald Tusk: Wzajemne zobowiązania, a nie puste obietnice

Donald Tusk przypomniał, że bezpośrednim powodem spotkania z prezydentem Ukrainy było podpisanie "ważnego dokumentu" dotyczącego wspólnego bezpieczeństwa.

ZOBACZ: Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Tuskiem. Podpisano ważną umowę

- Podczas rozmów nad tym dokumentem nam obu zależało, żeby nie skończyło się tylko na deklaracjach dobrej woli. Każde słowo w tym dokumencie coś znaczy i będą z tego praktyczne konsekwencje - stwierdził.

- Traktujemy to jako wzajemne zobowiązania, a nie puste obietnice - dodał.

Zełenski podziękował Polsce

Wołodymyr Zełenski wymieniając obszary, których dotyczy podpisana w poniedziałek umowa, powiedział, że zawiera ona m.in. punkty dotyczące "ochrony infrastruktury krytycznej, obrony cywilnej, działalności wywiadowczej, współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji".

Zełenski podziękował Polsce za jej udział w czerwcowym szwajcarskim szczycie pokojowym, a także za wsparcie naszego kraju, który - jak mówił - od zawsze jest w gronie największych zwolenników eurointegracji ukraińskiej oraz jest bardzo aktywny we wspieraniu Ukrainy w drodze do wstąpienia do NATO.

- Jestem przekonany, że Ukraina wesprze NATO w zakresie bezpieczeństwa euroatlantyckiego. (...) Pewnym pokojem jest tylko pokój trwały. Do tego zmierzamy, to jest nieuniknione - zapowiedział.