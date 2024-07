"Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniami wykonywanymi na obiekty znajdujące się między innymi na zachodzie terytorium Ukrainy" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W związku z tym wojsko wystosowało komunikat do mieszkańców południowo-wschodniego krańca Polski.

"Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych samolotów" - ostrzeżono.

Sytuacja wróciła do normy około godz. 6 rano.

"Uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej" - przekazano. Wojskowi podkreślili, że ostatnio tak wzmożone ataki w Ukrainie miały miejsce ponad dwa tygodnie temu, bo w nocy z 21 na 22 czerwca tego roku.

"Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację" - zapewniło wojsko.

Pracowita noc dla ukraińskiej obrony lotniczej. Alarmy w Kijowie i całym kraju

W nocy z niedzieli na poniedziałek syreny alarmowy rozbrzmiały na terenie niemal całej Ukrainy. Syreny zawyły również w Kijowie. W mediach społecznościowych około godz. 3 w nocy pojawił się komunikat wzywający o jak najszybsze przejście do schronu.

"Alarm powietrzny jest związany z zagrożeniem rakietowym ze względu na zagrożenie wystrzeleniem pocisków manewrujących z samolotów Tu-95MS!" – informuje Kijowska Miejska Administracja Wojskowa na Telegramie.

Jak wyjaśnia portal Geekweek, Tu-95, znany również jako Tupolew Tu-95, to rosyjski samolot strategiczny dalekiego zasięgu, służący głównie jako bombowiec. Jego wyposażenie może być różne, ale zazwyczaj obejmuje zaawansowane systemy nawigacyjne, radar, a także uzbrojenie składające się z różnych typów bomb, w tym bomb jądrowych.

Silniki i śmigła Tu-95 wytwarzają specyficzny i bardzo głośny dźwięk. Jest on tak charakterystyczny, że mogą go rozpoznać operatory radarów i sonarów. Pomimo swojego wieku i napędu turbośmigłowego, Tu-95 jest zdolny do osiągania prędkości bliskich prędkości dźwięku.