Barbara Nowak zapowiadała odejście. Teraz "przeprasza za zamieszanie"

"Wydawało mi się, że sama mogę zmienić rzeczywistość na lepszą" - napisała tajemniczo w mediach społecznościowych radna sejmiku wojewódzkiego PiS Barbara Nowak.

Jak dodała, "zapomniałam, że w Małopolskim Sejmiku znalazłam się nie własną decyzją, lecz z woli Wyborców".

"Dziękuję za lekcję pokory od moich Wyborców i Przyjaciół z całej Polski. Przepraszam za zamieszanie. Jestem dla Małopolan" - odniosła się do swojej wcześniejszej deklaracji o złożeniu mandatu radna PiS.

We wcześniejszym wpisie radna podkreślała, że "jest w oku cyklonu". "Moi Wyborcy życzą sobie realizacji wyborczych zobowiązań! Trzeci dzień słyszę nakaz powrotu" - dodała Nowak.

Małopolska. Deklaracja Barbary Nowak po wyborze marszałka województwa

W czwartek małopolscy radni wybrali Łukasza Smółkę na marszałka województwa. Kandydata PiS poparły 22 osoby, przeciw było 17. Doszło do tego po pięciu próbach wyboru na to stanowisko - popieranego przez władze partii - Łukasza Kmity. W sejmiku Prawo i Sprawiedliwość obsadziło 21 z 39 miejsc.

Była małopolska kurator oświaty ogłosiła po wyborze, że rezygnuje z mandatu radnej. Uzasadniała, że jej decyzja była podyktowana tym, że "zdrajcy", którzy pięciokrotnie nie głosowali na Łukasza Kmitę na urząd marszałka, zostali nagrodzeni.

Nowak przekazała, że poparła nowego szefa samorządowych struktur, a jednoczenie podkreśliła, że jej "nie po drodze z takim układem". Jak mówiła, w partii doszło do buntu, a jego przedstawiciele powinni ponieść konsekwencje.

- Głosowałam tak, jak potrzebowało PiS, ale zdrada to zdrada - zacytowała byłą małopolską kurator oświaty "Gazeta Krakowska".

O ponowne przemyślenie decyzji o zrzeczeniu się mandatu zwrócili się do niej m.in. były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W wyborach 7 kwietnia Barbara Nowak startowała z trzeciego miejsca na liście PiS w mieście Krakowie, po Janie Tadeuszu Dudzie i Mateuszu Małodzińskim. Poparło ją prawie 12,5 tys. mieszkańców i był to jeden z najlepszych wyników w tym okręgu. Mandat po niej przypadłby Małodzińskiemu.

Sejmik małopolski składa się z 39 radnych – 21 należy do PiS, 12 do KO, 6 do Trzeciej Drogi.