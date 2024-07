W II turze wyborów parlamentarnych we Francji skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe zdobędzie od 132 do 152 mandatów - wynika z sondażu exit poll Ipsos. Według tego badania sojusz partii lewicowych - Nowy Front Ludowy może liczyć na 172 do 192 mandatów, a centrowe partie skupione wokół prezydenta Emmanuela Macrona mogą liczyć na 150-170 mandatów. To niejedyny sondaż wykonany w niedzielę.