Czy Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen zdobędzie wystarczająco dużo głosów, by uzyskać większość we francuskim parlamencie i zdobyć fotel premiera dla oficjalnego szefa partii Jordana Bardelli? A jak w nowej rzeczywistości odnajdzie się prezydent Emmanuel Macron? To, w jakim politycznym kierunku skręci Paryż, wyjaśni się w niedzielę wieczorem, gdy zakończy się II tura francuskich wyborów.