- Oczywiste jest, że demokracja w dzisiejszym świecie nie jest w dobrej kondycji - powiedział papież Franciszek podczas pobytu w Trieście we Włoszech. Według niego, jest to bardzo niepokojące, ponieważ na szali stawiane jest dobro człowieka. Dodał, że istotna w tej kwestii jest nauka przyszłych pokoleń, bo to "obojętność jest rakiem demokracji".