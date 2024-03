Liu miał wrócić do Chin 6 marca, ale nie pojawił się w domu. Zamiast tego ciotka mężczyzny otrzymała za pośrednictwem chińskiego komunikatora społecznościowego WeChat niepokojącą wiadomość od nieznajomego. Wynikało z niej, że jej siostrzeniec został porwany.

Udawał porwanego, przesiadywał w kasynie

Jako dowód rzekomy porywacz przesłał zdjęcia dokumentów Liu i zażądał okupu w wysokości około 5550 dolarów australijskich (16 400 złotych). Rodzina jednak nie zdecydowała się zapłacić i powiadomiła policję.

"Kobieta zaalarmowała ojca Liu, który również przebywał w Chinach. 9 marca ojciec zadzwonił do singapurskiej policji, aby zwrócić się o pomoc" - poinformowała policja.

Śledczy zainteresowali się sprawą i w ciągu trzech godzin od zgłoszenia udało im się namierzyć turystę. Policja znalazła go "całego i zdrowego" przesiadującego w Marina Bay Sands.

Turysta nie przyznał się do winy

Marina Bay Sands w Singapurze to popularny hotel znany m.in. z wielkiego kasyna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 33-latek chciał spróbować swoich sił w hazardzie. Szybko skończyły mu się pieniądze, ale chciał grać dalej. Okazało się jednak, że bardzo się zadłużył, a własne porwanie sfingował dla okupu.

Policja to sprawy podeszła poważnie. Mężczyźnie postawiono zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu 10 lat więzienia. W tym tygodniu zeznawał przed singapurskim sądem za pośrednictwem łącza wideo, ale nie przyznał się do winy.