Federalni policjanci skontrolowali Polaka około godz. 8:00 w sobotę. 25-latek jechał autostradą A61 w Kaldenkirchen w Nadrenii Północnej Westfalii i najprawdopodobniej chciał wjechać do Holandii.

Niemcy. Akcja na granicy z Holandią. 25-letni Polak zatrzymany

Szefostwo federalnej policji w mieście Sankt Augustin przekazało, że dane mężczyzny zostały sprawdzone w specjalnej bazie danych. Okazało się, że jest on poszukiwany przez polskie służby z Koszalina.

ZOBACZ: Polscy policjanci w Chorwacji i Bułgarii. Pomagają turystom

Za Polakiem wydano europejski nakaz aresztowania w związku z przestępczością narkotykową, w której uczestniczył. Został on zatrzymany i przewieziony na komisariat w Kempen, gdzie go przesłuchano. Niemieckie media informują, że po konsultacji z prokuraturą w Düsseldorfie mężczyzna został doprowadzony przez sąd - on zdecyduje o najbliższej przyszłości 25-latka.

Euro 2024. Policja w Niemczech przeprowadza kontrole

Na polecenie niemieckiego MSW policja federalna przeprowadza kontrole na wszystkich lądowych, powietrznych i morskich granicach wewnętrznych państwa. Ma to związek z Euro 2024, organizowanym przez RFN i trwającym do 14 lipca. Tego dnia w Berlinie odbędzie się mecz finałowy piłkarskiego turnieju.

ZOBACZ: Groźny wypadek podczas Euro 2024. Wiadomo, w jakim stanie jest piłkarz

Służby ostrzegają przed możliwością wydłużenia czasu oczekiwania na przejazd oraz korkami w pobliżu przejść granicznych. W przypadku podróż do Niemiec trzeba mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Wzmożone kontrole będą prowadzone do 19 lipca 2024 roku.

WIDEO: Polscy policjanci jadą za polskimi turystami. Niezwykła współpraca Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mak / Polsatnews.pl