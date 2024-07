Każdego roku liczba turystów z Polski spędzająca wakacje w Chorwacji i Bułgarii rośnie. Tylko w ubiegłym roku w Chorwacji nad Adriatykiem wypoczywało ponad milion Polaków. W Bułgarii urlop spędziło za to 258 tysięcy naszych rodaków.

Polscy policjanci w Chorwacji i Bułgarii

Za polskimi turystami jadą polscy policjanci, aby pomagać im w stresowych sytuacjach. Zaproszenie do takiej współpracy wydali chorwaccy funkcjonariusze.



- Mamy wiele zadań, ale do głównych należy współpraca z policją w Bułgarii, pomaganie naszym rodakom i nie tylko naszym, w stresujących dla nich sytuacjach i w przypadkach, gdy dochodzi do przestępstw na nich, jak również, gdy dochodzi do przestępstw, które popełniają Polacy, bo takie niestety też się zdarzają - powiedział sierż. sztab. Jakub Sira z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, obecnie urzędujący w Bułgarii.

Podobnie szeroki wachlarz zadań posiadają policjanci obecnie pełniący służbę w Chorwacji. - Zaczynając od patrolowania ulic, głównych ciągów komunikacyjnych, gromadzenia się polskich turystów w miejscach takich jak plaże czy centra handlowe, oddziałujemy prewencyjnie, jak i również uczestniczymy w czynnościach z chorwacką policją - tłumaczył st. sierż. Radosław Artwik.



Polscy policjanci współpracują z Polakami podczas sporządzania protokołów, w momencie zgubienia np. dokumentów, czy w przypadku, gdy ci staną się ofiarami kradzieży. Bardzo często Polacy okradani są podczas wypoczynku na plaży.

Polacy za granicą. Do jakich przestępstw dochodzi najczęściej?

Do najczęstszych przewinień Polaków dochodzi w ruchu drogowym. Chociaż, jak mówią policjanci, polscy turyści jeżdżą dobrze i większości stosują się do panujących w danym kraju przepisów, to jednak kolizje się zdarzają.

Wideo: Polscy policjanci w Chorwacji i Bułgarii

- Najczęstsze problemy Polaków, to są raczej wykroczenia, np. pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym czy znajdowanie się pod wpływem alkoholu podczas jakiś drobnych wykroczeń - przekazał sierż. sztab. Sira.



Należy pamiętać, że mandaty są wystawiane w euro. Stąd lepiej mieć się na baczności, aby nie zapłacić naprawdę dużych pieniędzy.

Polscy policjanci pomagają całą dobę. Gdzie znaleźć numery telefonów?

Z kolei st. post. Michał Sarnacki dodał, że polscy mundurowi są dostępni dla rodaków przez 24 godziny na dobę. W przypadku problemów można dzwonić nie tylko na krajowy numer alarmowy, ale także na ich służbowe numery.



Numery do polskich policjantów są wyszczególnione na stronie polskiej ambasady zarówno w Chorwacji, jak i Bułgarii.