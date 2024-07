Trzy tysiące ochotników, którzy przystąpili do projektu "Wakacje z Wojskiem" w sobotę złożyło przysięgę. "Jest to moment, który wzmacnia poczucie jedności i odpowiedzialności wśród żołnierzy oraz gotowości do służby i poświęcenia dla dobra Ojczyzny" - napisał Sztab Generalny Wojska Polskiego.

"Wakacje z wojskiem". Trzy tysiące chętnych złożyło przysięgę

"Wczoraj jeszcze elewi(osoby w służbie przygotowawczej, kształcący się na szeregowych-red.), dziś już żołnierze. 75 ochotników Wakacji z Wojskiem wypowiedziało słowa Roty Przysięgi. Dzień ten jest niezwykłym przeżyciem. Przysięga bowiem to akt oddania wobec Ojczyzny" - przekazała w mediach społecznościowych 1. Warszawska Brygada Pancerna.

Przysięgi złożyli także ochotnicy m.in. z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, czy z 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Sztab Generalny Wojska Polskiego w komunikacie podkreśla, że przysięga jest symbolicznym aktem i dowodzi patriotyzmu osób, które zdecydowały się przystąpić do szkoleń.

"To symboliczny akt ślubowania wierności Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze zobowiązują się do obrony kraju, przestrzegania prawa i honorowania tradycji wojskowych. Jest to moment, który wzmacnia poczucie jedności i odpowiedzialności wśród żołnierzy oraz gotowości do służby i poświęcenia dla dobra Ojczyzny" - przekazuje Sztab Generalny Wojska Polskiego.

"Wakacje z Wojskiem". Kto może wziąć udział?

Projekt "Wakacje z Wojskiem" skierowany do osób pełnoletnich w wieku 18-35 lat. Wojsko szczególnie zachęca młodych - studentów, maturzystów, czy osoby, które w przerwie wakacyjnej poszukują pracy. Za szkolenie każdy otrzymuje zapłatę w wysokości do 6 tys. zł.

Każdy ochotnik ma do dyspozycji 70 lokalizacji w całym kraju. Rekruterzy pomagają dopasować najlepsze miejsce dla każdej chętnej osoby.

Zaplanowane są trzy turnusy. Pierwszy rozpoczął się 10 czerwca i zakończył się przysięgą 6 lipca. Druga tura szkoleń odbędzie się od 15 lipca do 10 sierpnia. A trzecia od 19 sierpnia do 14 września.

Projekt "Wakacje z wojskiem" jest strategicznym działaniem MON i Wojska Polskiego mającym na celu zwiększenie potencjału rezerw oraz promocję służby wojskowej. Każdy ochotnik będzie miał możliwość pozostania w wojsku na dłużej.