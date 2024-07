W piątek słowaccy ratownicy mieli ręce pełne pracy za sprawą turystów z Polski. Pod Gerlachem utknęła trzyosobowa grupa, która nie potrafiła sama zejść. W rejonach Małej i Wielkiej Fatry dwie turystki doznały urazów kończyn i za pomocą śmigłowca przetransportowano je do szpitala.

W piątek w godzinach wieczornych ratownicy Horskiej Zachrannej Sluzby zostali zaalarmowani, że pod szczytem Gerlacha utknęła niewielka grupka turystów. Dwie kobiety i mężczyzna z Polski dotarli do 150 m poniżej przełęczy Tetmajera.

Polacy utknęli na szlaku w Tatrach Wysokich

Turyści nie byli w stanie samodzielnie pójść dalej w stronę szczytu i zejść ze szlaku. Powodem było wyczerpanie, silne ochłodzenie i zbliżający się zmrok.



Do akcji zadysponowano ratowników z Vrtuľnikovej zachrannej zdravotnej sluzby, czyli służby lotniczej. Dwie osoby przetransportowano do schroniska Dom Śląski w Dolinie Wielickiej, a trzecia osoba dotarła do Starego Smokowca.

ZOBACZ: Tatry: Pod Rysami zeszła lawina. Turysta uciekł w ostatniej chwili



Następnie przetransportowano wszystkich do Domu Pogotowia Ratunkowego w Starym Smokowcu, gdzie ratownicy dostarczyli im gorące napoje. Turyści mogli także odpocząć i nabrać sił.

Polacy nie odnieśli żadnych obrażeń. Nie było konieczności transportowania ich na teren Polski. Turyści mogą kontynuować podróż samodzielnie.

Polacy w słowackich górach. Cztery interwencje jednego dnia

Tego samego dnia doszło do kilku innych interwencji z udziałem polskich turystów. Przy Popradzkim Stawie ratownicy zostali wezwani do mężczyzny z urazem klatki piersiowej. Obrażenia zostały spowodowane upadkiem podczas zejścia ze schroniska Chata pod Rysmi.

Po zbadaniu i upewnieniu się, że nic mu nie grozi, mężczyznę zostawiono w schronisku nieopodal stawu.

W paśmie Wielkiej Fatry, podczas wędrówki w rejonie góry Štefanowej, 20-letnia kobieta doznała poważnego urazu nogi. Turystka potrzebowała pomocy ratowników. Został przetransportowana drogą powietrzną do szpitala w Marcinie.

ZOBACZ: Dramat w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości

Inny wypadek polskiego turysty miał miejsce w Małej Fatrze. 65-letnia kobieta upadła na szlaku turystycznym prowadzącym do Podroszutca i doznała urazu głowy podczas schodzenia z Małego Rozsutca.

Na pomoc skierowano ratowników Horskiej Zachrannej Sluzby oraz załogę VZZS.

Po przybyciu na miejsce i udzieleniu kobiecie pierwszej pomocy przetransportowano ją do szpitala.