W poniedziałek nad Czarnym Stawem pod Rysami zeszła potężna lawina. Śnieg przeciął trasę prowadzącą na najwyższy szczyt Polski.

Lawina zeszła tuż obok turysty. Wędrowiec miał duże szczęście

W tym samym momencie w pobliżu znajdował się turysta. Na nagraniu zamieszczonym w sieci "ku przestrodze" widać, że wędrowiec pospiesznie zbiega z góry, umykając w ostatniej chwili przed potężną masą.

W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W wysokich partiach gór wciąż panują zimowe warunki.

Serwis taromaniak.pl przypomina, że w wielu miejscach z powodu cieplejszej aury lawiny schodzą samoistnie. Tylko w rejonie Morskiego Oka w poniedziałek dochodziło do takich sytuacji w kilku miejscach.

Ostrzeżenia przed majówką. "Bądźcie rozważni"

"Wyruszając podczas majówki w Tatry pamiętajcie: wasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od was. Bądźcie rozważni. Dopasujcie swoje plany do aktualnych i prognozowanych warunków w Tatrach, oraz do swoich umiejętności i doświadczenia zimowego" - apeluje Tatrzański Park Narodowy.

Ratownicy podkreślają, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia i umiejętności oraz konieczności posiadania specjalnego sprzętu.



"Warto rozważyć pozostanie w niżej położonych rejonach. Jedynie na podejściu do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów występują jeszcze zimowe warunki" - zaznacza Tatrzański Park Narodowy.